Bütçe Kanunu ne zaman görüşülecek? Bütçe Kanunu görüşülmeye başlandı mı?

Vatandaşların merak ettikleri arasında Bütçe Kanunun ne zaman görüşüleceği yer alıyor. Arama motorlarında Bütçe Kanunu ne zaman görüşülecek? Bütçe Kanunu görüşülmeye başlandı mı? soruları aratılıyor. İşte detaylar....