Bütçe Kanunu ne zaman görüşülecek? Bütçe Kanunu görüşülmeye başlandı mı?
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Vatandaşların merak ettikleri arasında Bütçe Kanunun ne zaman görüşüleceği yer alıyor. Arama motorlarında Bütçe Kanunu ne zaman görüşülecek? Bütçe Kanunu görüşülmeye başlandı mı? soruları aratılıyor. İşte detaylar....
Bütçe Kanunu görüşme tarihi vatandaşlar tarafından aratılıyor. Merakla beklenen görüşme bekleniyor. Peki, Bütçe Kanunu ne zaman görüşülecek? Bütçe Kanunu görüşülmeye başlandı mı? İşte merak edilenler...
BÜTÇE KANUNU NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?
Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere başlanacak.