Bütçe görüşmeleri hangi kanalda? Meclis TV hangi kanalda?

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BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ HANGİ KANALDA?

Bütçe görüşmeleri, TBMM TV veya Meclis TV, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21. maddesi gereğince, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ait TRT 3 üzerinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili haberleri ve Genel Kurul toplantılarını canlı yayınlayan haber kanalıdır.

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