2023 Plan bütçe devam ederken Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yasa ve düzenlemeler meclis gündemine geliyor. Vatandaşlar plan bütçe görüşmelerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor .Peki, Bütçe görüşmeler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Bütçe görülmelerde hangi düzenlemeler gündeme gelecek? EYT düzenlemesi meclis gündemine gelecek mi? Bakan Vedat Bilgin saat kaçta konuşma yapacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2023 TBMM bütçe görüşmeleri devam ediyor. Söz konusu duruma dair gözler Bakan Vedat Bilgin'in açıklamalına çevrilmiş durumda. Perki, Bütçe görüşmeler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Bakan VedatBilgin saat kaçta konuşma yapacak? EYT düzenlemesi meclis gündemine gelecek mi? Detaylar haberimizde...

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

2022 Bütçe görüşmelerinin 6 Aralık Pazartesi günü Genel Kurulu'nda başlayacağı belirtildi. Bütçe takvimine göre, 2022 yılı bütçe görüşmeleri hafta sonu dahil olmak üzere 12 gün sürecek. Bütçe görüşmeleri 6 Aralık'ta başlayacak ve 17 Aralık'ta sona erecek.

TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşme takvimi şu şekilde:

8 Aralık Çarşamba, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın bütçeleri,

9 Aralık Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı

10 Aralık Cuma, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ve Milli Savunma Bakanlığı

11 Aralık Cumartesi, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12 Aralık Pazar, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

13 Aralık Pazartesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı

14 Aralık Salı, Cumhurbaşkanlığı

15 Aralık Çarşamba, 2022 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 13'üncü (dahil) maddesine kadar oylanması 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13'üncü maddelerin (9 Madde) oylanması

16 Aralık Perşembe, 2022 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 16'ncı maddesine kadar oylanması 14, 15, 16'ncı maddelerinin oylanması ile 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin oylanması

17 Aralık Cuma, Bütçenin tümü konuşulacak.

BAKAN VEDAT BİLGİN SAAT KAÇTA KONUŞMA YAPACAK?

TBMM Bütçe Görüşmeleri'nde 3 gün geride kaldı. Bugün genel kurul 'da Kültür Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri olacak. EYT'de yaş sınırı olacak mı sorusuna Bakan Bilgin Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım ifadesini kullandı. 11:00'de başlayan bütçe görüşmelerinin akşam saat 18:00-19:00 gibi sona ermesi bekleniyor. Bakan Bilgin'in EYT yaş sınırı olacak mı sorusuna yanıt vermesi bekleniyor