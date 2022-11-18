Büşra mı Gamze mi? Kim kazandı? Masterchef Mavi takımda kim dokunulmaz oldu, kim kazandı? 18 Kasım Cuma Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 18 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda şefle birlikte yemek yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 18 Kasım Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Büşra mı Gamze mi? Kim kazandı? İşte detaylar...

Büşra mı Gamze mi? Kim kazandı? 18 Kasım Cuma günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 18 Kasım Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF 18 KASIM CUMA TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Kırmızı takım 18-17 lik skorla kazandı. Böylelikle Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

18 KASIM MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? BÜŞRA MI GAMZE Mİ?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Bugünkü dokunulmazlıkta Büşra ve Gamze yarışıyor. Şefler cennet hurması ve lahana ile en iyi yemeği çıkartanı dokunulmaz yapacak. Dokunulmaz olmayan isim ise eleme adayı olacak.

2. olan isim : -

1. olan isim : -

Kazanan isim : Birazdan belli olacak. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

Dokunulmazlığı kazanan isim birazdan açıklanacak. Dokunulmazlığı kaybeden isim ise otomatikman haftanın 5. eleme adayı olacak. Ayrıca bu hafta 6 değil, 5 kişi eleme potasına gidecek.