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Büşra mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 26 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

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Büşra mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 26 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Masterchef'de bugün 26 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu var. Büşra ve Çağatay mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 26 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Çağatay mı Büşra mı? Tüm detaylar haberimizde...

26 Eylül 2022 Tv8 Yayın Akışı26 Eylül 2022 Tv8 Yayın Akışı

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Büşra ve Çağatay mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 26 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Büşra mı Çağatay mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...

Kaptanlık seçme oyununda jüriler tiramisu yapılmasını istedi. En iyi tiramisu yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

26 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tiramisu yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 2 tabak:

- Büşra

- Çağatay

Düelloya çıkan 1. kişi : Büşra

Düelloya çıkan 2. kişi : Çağatay

Büşra mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 26 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Büşra ve Çağatay arasında mavi takım kaptanı düellosu oynanıyor. Birazdan kazanan isim açıklanacak.

Büşra mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 26 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Şuan durum 4-4 oldu. Son ürünü kazanan mavi takım kaptanı olacak.

Büşra mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 26 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Mavi takım kaptanı Çağatay oluyor.

MAVİ TAKIM KAPTANI : ÇAĞATAY

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : AYAZ

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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