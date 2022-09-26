Büşra mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 26 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Masterchef'de bugün 26 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu var. Büşra ve Çağatay mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 26 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Çağatay mı Büşra mı? Tüm detaylar haberimizde...