Büşra Işıldar kimdir? Büşra Işıldar kaç yaşında, nereli? Büşra Işıldar madalyaları ne? Büşra Işıldar biyografisi!

2017 yılında İstanbul şampiyonluğunu elde ettikten sonra katıldığı ilk turnuva olan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2018 ve 2019 yıllarında da Türkiye şampiyonu oldu. Peki, Büşra Işıldar kimdir? Büşra Işıldar kaç yaşında, nereli? Büşra Işıldar madalyaları ne? Büşra Işıldar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BÜŞRA IŞILDAR KİMDİR?

Büşra Işıldar (d. 2002, İstanbul), Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden Türk boksör.

2002 yılında İstanbul'da doğdu. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Babasını küçük yaşta kaybetti. Boksa 14 yaşında başladı.

2017 yılında İstanbul şampiyonluğunu elde ettikten sonra katıldığı ilk turnuva olan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2018 ve 2019 yıllarında da Türkiye şampiyonu oldu.

İlk defa 2017 yılında 80 kiloda Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonu oldu. 2018'de Rusya'nın Anapa kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kiloda final müsabakasına çıkarak ikinci kez, 2019'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonda +81 kiloda yarışarak üçüncü kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.. 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Boks Federasyonu katılmama kararı aldığı için Yıldız ve Gençler Avrupa Boks Şampiyonaları'nda yarışmadı.

2021'de Polonya'da Uluslararası Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında ringe çıktı ve altın madalya kazandı.