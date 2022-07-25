Büşra Develi kimdir? Büşra Develi hayatı ve biyografisi! Büşra Develi kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Büşra Develi merak konusu oldu. İşte Büşra Develi hakkında merak edilen Büşra Develi kimdir, Büşra Develi hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Ağustos 1993

(28yaşında),

İzmit

Boy: 1,82 m

İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır. Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır. Büşra Develi, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde başrol olarak yer almıştır. Akıncı dizisinde başrol olarak yer almıştır.