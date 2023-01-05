Büşra Develi ile Burak Deniz barıştı mı sorusu gündeme geliyor. Ardından, Büşra Develi'den açıklama gecikmedi. Büşra Develi ile Burak Deniz barıştı mı, neden ayrılmışlardı merak ediliyor. Eski sevgilisi Burak Deniz'le görüntülenen ve barıştıkları iddia edilen Büşra Develi, sessizliğini bozdu. Peki, Büşra Develi ile Burak Deniz barıştı mı? Büşra Develi'den açıklama!

Büşra Develi ile Burak Deniz barıştı mı merak ediliyor. Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisiyle gündeme gelene Burak Deniz ile 2018 yılında 3 yıllık ilişkisini noktalayan Büşra Develi, birlikte görüntülendi. Büşra Develi ile Burak Deniz barıştı mı sorusu gündeme geliyor. Büşra Develi'den açıklama geldi. Büşra Develi ile Burak Deniz barıştı mı? Büşra Develi'den açıklama! Detaylar haberimizdedir…

BÜŞRA DEVELİ İLE BURAK DENİZ BARIŞTI MI?

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisiyle gündeme gelene Burak Deniz ile 2018 yılında 3 yıllık ilişkisini noktalayan Büşra Develi, birlikte görüntülendi. Taksim'deki bir mekanda sohbet ederken görüntülenen ikilinin barıştıkları iddia edilince Develi'den cevap gecikmedi.

BÜŞRA DEVELİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Büşra Develi, hakkındaki aşk iddiasına da cevap verdi. Deniz ile barışmadıklarını söyleyen oyuncu, "İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içmeydi. Karşılaşma diyebiliriz. Bir kahve içelim dedik ve o günleri yâd ettik. Ama aşk olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi kapatmayın. Hadi başlığı da verdim" dedi.

Büşra Develi ve Burak Deniz'in 2018 yılında 3 senelik ilişkilerini ihanet yüzünden bitirdikleri iddia edildi.