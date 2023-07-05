Vatandaşların ekranlardan tanıdığı Büşra Akın Dinçer çok merak ediliyor, araştırılıyor. Peki, Büşra Akın Dinçer kimdir? Büşra Akın Dinçer kaç yaşında, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, eşi kim?

Televizyon ekranlarından adını duyduğumuz Büşra Akın Dinçer merak konusu oldu. Vatandaşlar Büşra Akın Dinçer'i merak ediyor, araştırıyor. İşte Büşra Akın Dinçer kimdir? Büşra Akın Dinçer kaç yaşında, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, eşi kim? Sorularının cevapları…

BÜŞRA AKIN DİNÇER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Habertürk TV ekranlarının ilk başörtülü spikeri Büşra Akın Dinçer kanalda hafta sonu bültenini sunmaya başladı. Büşra Akın Dinçer'in 34 yaşında olduğu ve aslen Erzurumlu olduğu öğrenildi. ABD'de bir süre yaşayan Büşra Akın Dinçer, üniversiteyi Texas Houston Üniversitesi'nde tamamladı. Bu üniversitede gazetecilik eğitimi alan Büşra Akın Dinçer TRT Türk'te editör olarak başladı. Daha sonra Al Jazeera kanalında görev yaptı. Ardından ATV'de yapımcı olarak görev aldı. Daha sonra A Haber kanalında prodüktör olarak görev yaptı. Daha sonra ise diplomasi programıyla ekrana geçti. Büşra Akın Dinçer ATV-A Haber Londra Bürosunda 3 sene görev yaptı.

Sabah Gazetesi ve Anadolu Ajansı'nda muhabirlik yaptı. Son olarak Habertürk TV'de Dış Haberler Editörlüğü yapan Büşra Akın Dinçer, şimdilerde kariyerine spiker olarak devam ediyor. Dinçer 18 Mart 2023 itibariyle Habertürk TV'de spiker olarak hafta sonu bülteni sunmaya başladı. Sabah Gazetesi ve Anadolu Ajansı'nda (AA) muhabirlik yaptı.

Süleyman Dinçer ile evlidir.