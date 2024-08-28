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BUSKİ Bursa su kesintisi: Gemlik, İnegöl, Orhangazi 28-29 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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BUSKİ Gemlik, İnegöl, Orhangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Ağustos su kesintisi saatleri...

28 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

UMURBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2024 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/08/2024 14:00

Aciklama: Umurbey mahallesinde hidrofor tankı arızası ile bakım onarım çalışması yapılacaktır.

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2024 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/08/2024 20:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Inegöl Ilcesi Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yeni Mahalle, Ertugrulgazi Mahallesi , Yunusemre Mahallesi ve civarinda 27.08.2024 tarihi 08:00- 20:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

KesimTarihi: 27/08/2024 08:00

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 16:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ KANALIZASYON DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA INEGÖL ILÇESI FATIH MAHALLESI 1. SANAYI CADDESI VE CIVARINDA 22.08.2024 - 20.09.2024 TARIHLERI ARASINDA 10:00 - 16:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 22/08/2024 10:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 28.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 28/08/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

AKÇALAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi ve civarında 29.08.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KesimTarihi: 29/08/2024 09:00

ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

ARAPZADE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2024 00:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/08/2024 23:50

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Elektrik Makine ve Malzeme Ikmal Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Orhangazi Ilcesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üst bölgeleri, Hürriyet Mahallesi tamami ,Tekke Mahallesi üst bölgeleri, Toki 1-2-3. Etap ve Camikebir Mahallesi üst bölgelerinde 28.08.2024 tarihinde 00:10- 23:50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 27/08/2024 00:10

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ÇİFTEHAVUZLAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2024 04:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/08/2024 11:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi C4 B33 Alt bölgesinde bulunan Çiftehavuzlar Mahallesi 4. Çeşme sokak ve civarı arıza nedeniyle 28.08.2024 tarihinde 04:00 ile 11:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 28/08/2024 04:00

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