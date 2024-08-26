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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, İnegöl, Gemlik 26-27 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Ağustos su kesintisi saatleri...

27 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

UMURBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2024 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/08/2024 14:00

Aciklama: Umurbey mahallesinde hidrofor tankı arızası ile bakım onarım çalışması yapılacaktır.

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2024 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/08/2024 20:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Inegöl Ilcesi Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yeni Mahalle, Ertugrulgazi Mahallesi , Yunusemre Mahallesi ve civarinda 27.08.2024 tarihi 08:00- 20:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

KesimTarihi: 27/08/2024 08:00

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 16:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ KANALIZASYON DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA INEGÖL ILÇESI FATIH MAHALLESI 1. SANAYI CADDESI VE CIVARINDA 22.08.2024 - 20.09.2024 TARIHLERI ARASINDA 10:00 - 16:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 22/08/2024 10:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

ŞEYHMÜFTÜ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/08/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/08/2024 13:00

Aciklama: Mustafakemalpaşa ilçesi ŞEYHMÜFTÜ mahallesi şebeke arızası nedeniyle 23.08.2024 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın giderilmesi durumunda sular erken verilecektir.

KesimTarihi: 23/08/2024 10:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BARIŞ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/08/2024 18:35

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/08/2024 20:35

Aciklama: Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi Kavakdibi Sokak ve civarı arıza nedeniyle 23.08.2024 tarihinde 18.35 ile 21:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 23/08/2024 18:35

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Mustafakemalpaşa Osmangazi Yıldırım Nilüfer Gemlik İnegöl Buski Bursa Bursa Gündem Gündem Yaşam Haberler

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