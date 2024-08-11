BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım 12-13 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Ağustos su kesintisi saatleri...

12 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA NILÜFER ILÇESI KAYAPA MAHALLESI, 30 AGUSTOS ZAFER MAHALLESI, KAYAPA ORGANIZE SANAYI BÖLGESI VE CIVARINDA 25.07.2024-25.08.2024 TARIHLERI ARASINDA 09:00 - 18:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 25/07/2024 09:00