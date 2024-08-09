BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım 10-11 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Ağustos su kesintisi saatleri...

10 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

19 MAYIS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/08/2024 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/08/2024 13:00

Aciklama: Nilüfer İlçesi C4B Alt bölgesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Cadde ve civarı arıza nedeniyle 09.08.2024 tarihinde 10:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Nilüfer İlçesi C4B Alt bölgesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi Orkide sokak ve civarı arıza nedeniyle 28.05.2024 tarihinde 10:15 ile 12:15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 09/08/2024 10:30

FETHİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/08/2024 14:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/08/2024 16:20

Aciklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B41Alt bölgesinde bulunan Fethiye Mahallesi Fulya Sokak ve civarında arıza nedeniyle 09/08/2024 tarihinde 14:20 ile 16:20 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

KesimTarihi: 09/08/2024 14:20

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA NILÜFER ILÇESI KAYAPA MAHALLESI, 30 AGUSTOS ZAFER MAHALLESI, KAYAPA ORGANIZE SANAYI BÖLGESI VE CIVARINDA 25.07.2024-25.08.2024 TARIHLERI ARASINDA 09:00 - 18:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 25/07/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

AVDANCIK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/08/2024 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/08/2024 17:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi Avdancık Mahallesi ve civarı arıza nedeniyle 09.08.2024 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları gerekmektedir.

KesimTarihi: 09/08/2024 15:00

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

ÇINARÖNÜ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/08/2024 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/08/2024 13:00

Aciklama: Yıldırım İlçesi C3-D19 Alt bölgesinde bulunan Çınarönü Mahallesi Anıt sokak civarı arıza nedeniyle 09.08.2024 tarihinde 10:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 09/08/2024 10:30