BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, 8 Ağustos 2024 tarihinde Bursa'da su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Kesintinin ne zaman sona ereceği ve kesintiden etkilenecek bölgeler hakkında bilgi almak için BUSKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Bursa su kesintisi olan yerler paylaşıldı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!
BURSA SU KESİNTİSİ
Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.