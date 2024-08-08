Bursa su kesintisi olan yerler paylaşıldı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BURSA'DA NEREDE SU KESİNTİSİ OLACAK?