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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Nilüfer, Osmangazi 6-7 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Ağustos su kesintisi saatleri...

6 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

KURŞUNLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/08/2024 00:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2024 23:50

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gemlik Ilcesi Kursunlu ve Gencali (Kumsaz Mevki Dahil) Mahalleleri, Mudanya Ilcesi Altintas Mahallesi (Çamlibel Bölgesi ve Kizilay Mudanya Genclik ve Saglik Kampi Dahil) ve Güzelyali Burgaz Mahallesinin Altin Kum ve Adalet konaklari civarinda, 07.08.2024 tarihi 00.10-23.50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir.Tedbirli olunmasi rica olunur

KesimTarihi: 07/08/2024 00:10

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

FETHİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2024 10:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2024 12:40

Aciklama: Nilüfer İlçesi C4_B41Alt bölgesinde bulunan Fethiye Mahallesi Kardeşler Sokak ve civarında arıza nedeniyle 06/08/2024 tarihinde 10:40 ile 12:40 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

KesimTarihi: 06/08/2024 10:40

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA NILÜFER ILÇESI KAYAPA MAHALLESI, 30 AGUSTOS ZAFER MAHALLESI, KAYAPA ORGANIZE SANAYI BÖLGESI VE CIVARINDA 25.07.2024-25.08.2024 TARIHLERI ARASINDA 09:00 - 18:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 25/07/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ALTINOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2024 15:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2024 18:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi C4_D11 Altınova Mahallesi 1. Yüce Sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.08.2024 tarihinde 15:45 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 06/08/2024 15:45

PANAYIR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2024 15:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2024 18:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi C4_D30 Alt bölgesinde bulunan, Panayır Mahallesi Palmiye Sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.08.2024 tarihinde 15:10 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

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