BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım 5-6 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Ağustos su kesintisi saatleri!

5 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA NILÜFER ILÇESI KAYAPA MAHALLESI, 30 AGUSTOS ZAFER MAHALLESI, KAYAPA ORGANIZE SANAYI BÖLGESI VE CIVARINDA 25.07.2024-25.08.2024 TARIHLERI ARASINDA 09:00 - 18:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 25/07/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

MİNARELİÇAVUŞ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/08/2024 11:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/08/2024 13:50

Aciklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_ B-37 Alt Bölgesinde bulunan, Minareliçavuş Mahallesi 101. Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 05.08.2024 tarihinde 11:50 ile 13:50 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

KesimTarihi: 05/08/2024 11:50

ÜÇEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/08/2024 02:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/08/2024 12:00

Aciklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan, Üçevler Mahallesi 48. Sokak ve ( Beşevler Küçük Sanayii Parçacılar Sitesinin Tamamı Etkileniyor ) civarı arıza nedeniyle 05.08.2024 tarihinde 02:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 05/08/2024 02:0

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ALEMDAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/08/2024 12:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/08/2024 14:15

Aciklama: OSMANGAZİ İlçesi C4_D05 Alt bölgesinde bulunan Alemdar Mahallesi Sakarya Çıkmazı ve civarı arıza nedeniyle 05.08.2024 tarihinde 12:15 ile 14:15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 05/08/2024 12:15

ALTINOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/08/2024 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/08/2024 17:30

Aciklama: Osmangazi İlçesi C4_D11 Altınova Mahallesi 1. Yüce Sokak ve civarı arıza nedeniyle 05.08.2024 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 05/08/2024 15:30

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

SAKARYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/08/2024 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/08/2024 16:00

Aciklama: Yıldırım İlçesi C4_D20 / C4_D22 Alt bölgesinde bulunan, Sakarya Mahallesi Mehmetçik Sokak ve civarı arıza nedeniyle 05.08.2024 tarihinde 15:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 05/08/2024 15:00