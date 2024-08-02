BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Nilüfer, Yıldırım 3-4 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Ağustos su kesintisi saatleri!

4 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

GENÇALİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/08/2024 15:55

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/08/2024 16:55

Aciklama: Gemlik İlçesi Gençali İlçesi Kumsaz Mevki

KesimTarihi: 02/08/2024 15:58

KUMLA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/08/2024 14:25

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/08/2024 16:25

Aciklama: KUMLA Mh. Hasanağa Mevkii su kesintisi

KesimTarihi: 02/08/2024 14:33

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA NILÜFER ILÇESI KAYAPA MAHALLESI, 30 AGUSTOS ZAFER MAHALLESI, KAYAPA ORGANIZE SANAYI BÖLGESI VE CIVARINDA 25.07.2024-25.08.2024 TARIHLERI ARASINDA 09:00 - 18:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 25/07/2024 09:00

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

KAZIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/08/2024 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/08/2024 17:00

Aciklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4D21 alt bölgesinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi Karatepe Sokak ve civarı arıza nedeniyle 02.08.2024 tarihinde 14:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 02/08/2024 14:30