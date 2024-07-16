BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Nilüfer, Osmangazi 16-17 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Temmuz su kesintisi saatleri!

16 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

BALIKPAZARI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 11:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 15:45

Aciklama: İÇME SUYU BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

KesimTarihi: 16/07/2024 11:46

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 12:30

Aciklama: Belirtilen saatler arasında içme suyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 16/07/2024 11:31

HİSAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 16:08

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 18:08

Aciklama: Gemlik Hisar Mahallesi'nde Telekom çalışması sırasında ana hatla verilen zarar sebebiyle 2 saatlik su kesintisi yapılacaktır

KesimTarihi: 16/07/2024 16:07

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

ALTINŞEHİR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 10:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 13:00

Aciklama: Nilüfer İlçesi C4_B60 Alt bölgesinde bulunan Altınşehir Mahallesi 115. Sokak ve civarı arıza nedeniyle 16.07.2024 tarihinde 10:50 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 16/07/2024 10:50

DEMİRCİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Demirci Mahallesi ve civarinda 11.07.2024-11.08.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 11/07/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ÇELTİKKÖY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/07/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/07/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi C4 K4 alt bölgesinde bulunan Çeltikköy Mahallesi ve civarinda 09.07.2024-19.07.2024 tarihleri arasinda 10:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir.

KesimTarihi: 08/07/2024 16:30

KÜÇÜKBALIKLI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 13:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi C4_D15 alt bölgesinde bulunan Küçükbalıklı Mahallesi 3. Kocayunus Sokak ve civarı arıza nedeniyle 16.07.2024 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 16/07/2024 11:00

KÜPLÜPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 16:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 18:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi Küplüpınar Mahallesi Döner Sokak ve civarı arıza nedeniyle 16.07.2024 tarihinde 16.15 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 16/07/2024 16:15

NAMIK KEMAL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 12:00

Aciklama: Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi 3.Selçuk Sokak ve civarı arıza nedeniyle 16.07.2024 tarihinde 11:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 16/07/2024 11:00

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

HAMAMLIKIZIK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/07/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/07/2024 16:00

Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Hamamlıkızık Mahallesi 361.Sokak ve civarında 09.07.2024-25.07.2024 tarihleri arasında 10:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KesimTarihi: 09/07/2024 10:00