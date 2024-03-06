Üye Girişi
Haberler

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Güncelleme:

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Mart Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Mart su kesintisi saatleri!

6 MART BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi Lefkoşe Cadde ve civarında Arıza nedeniyle 06/03/2024 tarihinde 05:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 06/03/2024 05:00 ~ 06/03/2024 12:00

Kesim Zamanı:06/03/2024 05:00

---

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Arabayatagi Mahallesi, Ormanlar Caddesi ve civarinda 29.02.2024 ile 20.03.2024 tarihleri arasinda 10.00 - 18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 29/02/2024 10:00 ~ 20/03/2024 18:00

Kesim Zamanı:29/02/2024 10:00

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Buski Bursa Gündem Yerel Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli? Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title