BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Şubat Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Şubat Salı su kesintisi saatleri...

20 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gürsu İlçesi İstiklal mh. Manolya sokakta içme suyu arızası nedeniyle 20.02.2024 tarihinde 17:00-20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Plan.Tar: 20/02/2024 17:00 ~ 20/02/2024 20:00

Kesim Zamanı:20/02/2024 17:00