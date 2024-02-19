BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Şubat Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Şubat Salı su kesintisi saatleri...

19 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Nilüfer İlçesi Alaaddinbey Mahallesi Alaaddinbey Caddesi ve civarı Baglantı nedeniyle14:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 19/02/2024 14:00 ~ 19/02/2024 18:00

Kesim Zamanı:19/02/2024 14:00

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Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi 4. Asmalı Sokak ve civarı arıza nedeniyle 19.02.2024 tarihinde 17:00 ile 20:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumda sular bildirien zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 19/02/2024 17:00 ~ 19/02/2024 20:30

Kesim Zamanı:19/02/2024 17:00