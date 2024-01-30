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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Ocak Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Ocak Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Ocak Salı su kesintisi saatleri!

30 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi, Erdoğan Cadde ve civarında 18.01.2024 ile 05.02.2024 tarihleri arasında 10:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktir. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 18/01/2024 10:00 ~ 05/02/2024 16:00

Kesim Zamanı:18/01/2024 10:00

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mudanya Ilcesi Göynüklü Mahallesi ve civarinda 30.01.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 30/01/2024 09:00 ~ 30/01/2024 18:00

Kesim Zamanı:30/01/2024 09:00

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi Yeniceköy Mahallesi 443.Sokak ve civarında 03.01.2024 ? 31.01.2024 tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 03/01/2024 09:00 ~ 31/01/2024 18:00

Kesim Zamanı:03/01/2024 09:00

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