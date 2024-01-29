BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Ocak Pazartesi günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Ocak Pazartesi su kesintisi saatleri!

29 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Yunusemre Mahallesi Destan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29.01.2024 tarihinde 15:30 ile 18:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 29/01/2024 15:30 ~ 29/01/2024 18:30

Kesim Zamanı:29/01/2024 15:30

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Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi 1. Ayaz Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29/01/2024 tarihinde 14:20 ile 15:20 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 29/01/2024 14:20 ~ 29/01/2024 15:20

Kesim Zamanı:29/01/2024 14:20

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi, Erdoğan Cadde ve civarında 18.01.2024 ile 05.02.2024 tarihleri arasında 10:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktir. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 18/01/2024 10:00 ~ 05/02/2024 16:00

Kesim Zamanı:18/01/2024 10:00