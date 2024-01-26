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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Ocak Cuma günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Ocak Cuma günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Ocak Cuma su kesintisi saatleri!

26 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi İsmetiye Mahallesi İlkbahar Cadde ve civarında Arıza nedeniyle 26/01/2024 tarihinde 12:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 26/01/2024 12:00 ~ 26/01/2024 15:00

Kesim Zamanı:26/01/2024 12:00

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Nilüfer İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Yenibahar Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 26.01.2024 tarihinde 19:00 ile 21:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 26/01/2024 19:00 ~ 26/01/2024 21:00

Kesim Zamanı:26/01/2024 19:00

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Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi 2.Sarıgül sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.11.2023 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 26/01/2024 11:00 ~ 26/01/2024 13:00

Kesim Zamanı:26/01/2024 11:00

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