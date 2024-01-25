BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Ocak Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Ocak Perşembe su kesintisi saatleri!

25 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Demetevler Mahallesi İsmetpaşa Cadde ve civarı İsale hattındaki arıza nedeniyle 25.01.2024 tarihinde 16:00 ile 21:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/01/2024 16:00 ~ 25/01/2024 21:00

Kesim Zamanı:25/01/2024 16:00

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Osmangazi İlçesi Adalet Mahallesi Lise Cadde ve civarı arıza nedeniyle 25.01.2024 tarihinde 13:30 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/01/2024 13:30 ~ 25/01/2024 14:30

Kesim Zamanı:25/01/2024 13:30