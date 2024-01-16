BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Ocak Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Ocak Salı su kesintisi saatleri!

16 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Gazi Sokak ve civarı arıza nedeniyle 16.01.2024 tarihinde 12:30 ile 14:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 16/01/2024 12:30 ~ 16/01/2024 14:30

Kesim Zamanı:16/01/2024 12:30

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Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesi Tuna sokak ve civarında Arıza nedeniyle 16.01.2024 tarihinde 12:30 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 16/01/2024 12:30 ~ 16/01/2024 15:00

Kesim Zamanı:16/01/2024 12:30

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Mevlana Mahallesi Yeliz Sokak ve civarında 05.01.2024 ? 30.01.2024 tarihleri arasında 10.00 - 16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 05/01/2024 10:00 ~ 30/01/2024 16:00

Kesim Zamanı:05/01/2024 10:00