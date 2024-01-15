Üye Girişi
Haberler

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Abone Ol

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Ocak Pazartesi günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Ocak Pazartesi günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Ocak Pazartesi su kesintisi saatleri!

15 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi 7.Selvi Sokak ve civarı arıza nedeniyle 15.01.2024 tarihinde 17:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 15/01/2024 17:00 ~ 15/01/2024 20:00

Kesim Zamanı:15/01/2024 17:00

---

Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi Abdülkadir Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 15.01.2024 tarihinde 15:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 15/01/2024 15:00 ~ 15/01/2024 16:00

Kesim Zamanı:15/01/2024 15:00

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Buski Bursa Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Mersin okular tatil mi, yarın Mersin'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Mersin KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Muğla okular tatil mi, yarın Muğla'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Muğla KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray maçı CANLI izle GS Kayserispor maçı canlı yayın izle! Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda? Aydın okular tatil mi, yarın Aydın'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Aydın KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Manisa okular tatil mi, yarın Manisa'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Manisa KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY-KAYSERİSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI İzmir okular tatil mi, yarın İzmir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı İzmir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Balıkesir okular tatil mi, yarın Balıkesir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Balıkesir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Antalya okular tatil mi, yarın Antalya'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Antalya KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Aden Körfezi nerede, hangi ülkeye bağlı? ABD yük gemisi battı mı, bombalama anı GÖRÜNTÜLERİ var mı? ABD - Yemen arasında savaş mı çıktı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! 15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 15 Ocak Pazartesi ödül ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title