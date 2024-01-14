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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Ocak Pazar günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Ocak Pazar günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Ocak Pazar su kesintisi saatleri!

14 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldıırm İlçesi Hacivat Mahallesi A347 Sokak ve civarında Arıza nedeniyle 14/01/2024 tarihinde 16:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaları erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 14/01/2024 16:00 ~ 14/01/2024 19:00

Kesim Zamanı:14/01/2024 16:00

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Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi Emek Cadde ve civarında arız nedeniyle 14/01/2023 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

Plan.Tar: 14/01/2024 10:00 ~ 14/01/2024 13:00

Kesim Zamanı:14/01/2024 10:00

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