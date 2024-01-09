BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 Ocak Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Ocak Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Ocak Salı su kesintisi saatleri!

9 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi Cadde ve civarında arıza nedeniyle 09/01/2024 tarihinde 18:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

Plan.Tar: 09/01/2024 18:00 ~ 09/01/2024 19:00

Kesim Zamanı:09/01/2024 18:00

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Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 2. Kanal Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.01.2024 tarihinde 15:30 ile 18:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/01/2024 15:30 ~ 09/01/2024 18:30

Kesim Zamanı:09/01/2024 15:30