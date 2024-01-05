BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Ocak su kesintisi saatleri...

5 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Horon Sokak ve civarı arıza nedeniyle 05/01/2024 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 05/01/2024 15:00 ~ 05/01/2024 17:00

Kesim Zamanı:05/01/2024 15:00

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Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi 7.Çelik Sokak ve civarı arıza nedeniyle 04.01.2024 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 04/01/2024 10:00 ~ 04/01/2024 13:00

Kesim Zamanı:04/01/2024 10:00

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Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Anıl Sokak ve civarı arıza nedeniyle 05.01.2024 tarihinde 15:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 05/01/2024 15:30 ~ 05/01/2024 17:00

Kesim Zamanı:05/01/2024 15:30