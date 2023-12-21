BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Aralık su kesintisi saatleri!

21 ARALIK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Şentürk Sokak ve civarında arıza nedeniyle 21.12.2023 tarihinde 14:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/12/2023 14:30 ~ 21/12/2023 17:00

Kesim Zamanı:21/12/2023 14:30

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Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi Günay Sokak ve civarında arıza nedeniyle 21.12.2023 tarihinde 14:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden,vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 21/12/2023 14:30 ~ 21/12/2023 17:00

Kesim Zamanı:21/12/2023 14:30

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Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi 237. Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.06.2023 tarihinde 10:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/12/2023 10:30 ~ 21/12/2023 14:00

Kesim Zamanı:21/12/2023 10:30

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Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesi Eneç Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.12.2023 tarihinde 11:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/12/2023 11:00 ~ 21/12/2023 14:00

Kesim Zamanı:21/12/2023 11:00