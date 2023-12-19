BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Aralık su kesintisi saatleri!

19 ARALIK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi, Akçalar Sanayi Bölgesi ve civarında 20.12.2023 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Planlanan Tarih: 20/12/2023 09:00 ~ 20/12/2023 18:00

Kesim Zamanı:20/12/2023 09:00

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi Hamza Bey Caddesi, Hulki Bey Caddesi, Oğuz Sokak, Dere Sokak ve civarında 19.12.2023 tarihinde 20.12.2023 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Planlanan Tarih: 20/12/2023 09:00 ~ 20/12/2023 19:00

Kesim Zamanı:20/12/2023 09:00

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Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi Buzlu Sokak ve civarı arıza nedeniyle 18.12.2023 tarihinde 12:10 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Planlanan Tarih: 19/12/2023 12:10 ~ 19/12/2023 13:30

Kesim Zamanı:19/12/2023 12:10