BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Aralık su kesintisi saatleri!

5 ARALIK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE DAIRE BAŞKANLIĞIMIZIN KONTROLÜNDE YILDIRIM İLÇESI SAMANLI MAHALLESI YIĞITLER CADDE ÜZERINDE KANALIZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN; YIĞITLER CADDESI VE CIVARINDA 23.11.2023 ILE 05.12.2023 TARIHLERI ARASINDA 10:00-16:00 ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

Plan.Tar: 24/11/2023 10:00 ~ 05/12/2023 16:00

Kesim Zamanı:24/11/2023 10:00

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1 Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Mahallesi, Güneybakan Sokak, Şelale Sokak ve civarında, 28.11.2023 - 15.12.2023 tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 28/11/2023 09:00 ~ 15/12/2023 16:00

Kesim Zamanı:28/11/2023 09:00