BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Kasım Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Kasım su kesintisi saatleri!

25 KASIM BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Nesrin Sokak ve civarı arıza nedeniyle 24.11.2023 tarihinde 11:30 ile 12:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/11/2023 11:30 ~ 24/11/2023 12:30

Kesim Zamanı:24/11/2023 11:30

---

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE DAIRE BAŞKANLIĞIMIZIN KONTROLÜNDE YILDIRIM İLÇESI SAMANLI MAHALLESI YIĞITLER CADDE ÜZERINDE KANALIZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN; YIĞITLER CADDESI VE CIVARINDA 23.11.2023 ILE 05.12.2023 TARIHLERI ARASINDA 10:00-16:00 ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

Plan.Tar: 24/11/2023 10:00 ~ 05/12/2023 16:00

Kesim Zamanı:24/11/2023 10:00

---

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Bülbül Sokak ve civarı arıza nedeniyle 24.11.2023 tarihinde 10:30 ile 12:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamadan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/11/2023 10:30 ~ 24/11/2023 12:30

Kesim Zamanı:24/11/2023 10:30