BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21-22 Kasım Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Kasım su kesintisi saatleri!

22 KASIM BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Sakarya Mahallesi Göknur Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.11.2023 tarihinde 09:30 ile 12:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Plan.Tar: 21/11/2023 09:30 ~ 21/11/2023 12:30

Kesim Zamanı:21/11/2023 09:30

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Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi ve civarında arıza nedeniyle 21 / 11 / 2023 tarihinde; 11:30 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 21/11/2023 11:30 ~ 21/11/2023 13:30

Kesim Zamanı:21/11/2023 11:30