BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Kasım Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Kasım su kesintisi saatleri!

14 KASIM BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çözüm Sokak ve Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Taşkaya Sokak ve civarı arıza nedeniyle 13.11.2023 tarihinde 11:00 ile 13:0 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğin vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 13/11/2023 11:00 ~ 13/11/2023 13:00

Kesim Zamanı:13/11/2023 11:00

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Osmangazi Bağlarbaşı Mahallesi Batı Sokak ve civarı arıza nedeniyle 13.11.2023 tarihinde 12:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 13/11/2023 12:00 ~ 13/11/2023 13:00

Kesim Zamanı:13/11/2023 12:00

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Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesi Venüs Sokak ve civarı arıza nedeniyle 13.11.2023 tarihinde 10:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 13/11/2023 10:00 ~ 13/11/2023 12:00

Kesim Zamanı:13/11/2023 10:00