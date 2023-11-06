BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Kasım Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Kasım su kesintisi saatleri...

7 KASIM BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi Pınar Sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.11.2023 tarihinde 10:00 ile 11:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 06/11/2023 10:00 ~ 06/11/2023 11:00

Kesim Zamanı:06/11/2023 10:00

---

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi 10. Deniz Sokak ve civarında 06.11.2023 ile 30.11.2023 tarihleri arasında 10:00 - 16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 06/11/2023 10:00 ~ 30/11/2023 16:00

---

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Arabayatagi Mahallesi Hastane Caddesi ve civarinda 26.10.2023 ile 05.11.2023 tarihleri arasinda 10:00 - 16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 26/10/2023 10:00 ~ 05/11/2023 16:00

Kesim Zamanı:26/10/2023 10:00