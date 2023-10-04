BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Ekim Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Ekim su kesintisi saatleri!

5 EKİM BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi Tabak Sokak ve civarı arıza nedeniyle 04.10.2020 tarihinde 14:15 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumda sular bildirien zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 04/10/2023 14:15 ~ 04/10/2023 16:00

Kesim Zamanı:04/10/2023 14:15

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1.Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi 75. Yil Mahallesi Ermantas Caddesi, Eke Cadde, 2. Rüzgarli Sokak, 1. Doga Sokak, 59. Sokak, Kaplangazi Cadde, 311. Sokak, Yigitler Mahallesi: 47. Sokak, 17. Sokak ile Cumalikizik Mahallesi; Barinak Sokak arasinda kalan bölge ve civarinda, 05.10.2023 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 05/10/2023 09:00 ~ 05/10/2023 19:00