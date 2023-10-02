BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Ekim Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Ekimgünü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Ekim su kesintisi saatleri!

3 EKİM BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçe Küçükbalıklı Mahallesi Kaktüs Sokak ve civarı arıza nedeniyle 02.10.2023 tarihinde 13:45 ile 16:45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 02/10/2023 13:45 ~ 02/10/2023 16:45

Kesim Zamanı:02/10/2023 13:45

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Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi (Gizem Sokak ile Aybüke Sokak Kesişiminde) ve civarı arıza nedeniyle 01.10.2023 tarihinde 22:00 ile 02.10.2023 tarihinde 10:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 01/10/2023 22:00 ~ 02/10/2023 10:00

Kesim Zamanı:01/10/2023 22:00