BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 Eylül Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Eylül su kesintisi saatleri...

6 EYLÜL BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Armutköy Mahallesi ve civarında arıza nedeniyle 05/09/2023 tarihinde 13:30 İle 18:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 05/09/2023 13:30 ~ 05/09/2023 18:30

Kesim Zamanı:05/09/2023 13:30

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Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi (Altınova Mahallesi Bir Kısmıda Etkilenebilir) ve civarı arıza nedeniyle 05.09.2023 tarihinde 11:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 05/09/2023 11:00 ~ 05/09/2023 14:00

Kesim Zamanı:05/09/2023 11:00

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BUSKİGenel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Mahallesi Durdu Sokak, 1. Villa Sokak, Aza Sokak ve civarında 26.08.2023 - 20.09.2023 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zamansu kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 26/08/2023 09:00 ~ 20/09/2023 18:00

Kesim Zamanı:20/08/2023 09:00