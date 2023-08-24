BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Ağustos Bursa su kesintisi listesi!
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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Ağustos su kesintisi saatleri!
25 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ
Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Mahallesi,Yeşilyayla Caddesi ve civarında 04.08.2023 - 31.08.2023 tarihleri arasında 10:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
Plan.Tar: 04/08/2023 10:00 ~ 31/08/2023 16:00
Kesim Zamanı:04/08/2023 10:00
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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi ve civarında 24.08.2023 Perşembe günü, 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur
Plan.Tar: 24/08/2023 09:00 ~ 24/08/2023 18:00
Kesim Zamanı:24/08/2023 09:00