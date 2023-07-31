BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Ağustos su kesintisi saatleri...

1 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Alaşar Mahallesi Emirsultan Caddesi ve civarında Arıza nedeniyle 31/07/2023 tarihinde 11:00 ile 14.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 31/07/2023 11:00 ~ 31/07/2023 14:00

Kesim Zamanı:31/07/2023 11:00

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Osmangazi İlçesi Avdancık Mahallesi Mustarpınar Sokak ve civarı arıza nedeniyle 30.07.2023 tarihinde 17:10 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları gerekmektedir.

Plan.Tar: 30/07/2023 17:10 ~ 30/07/2023 19:00

Kesim Zamanı:30/07/2023 17:10