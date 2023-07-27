BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Temmuz su kesintisi saatleri...

28 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Demirtas Cumhuriyet, Demirtas Sakarya Mahallesi ve civarinda 26.07.2023 tarihinde, 00:10 - 23:50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 26/07/2023 00:10 ~ 26/07/2023 23:50

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Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi Sezer Sokak ve civarı arıza nedeniyle 27.07.2023 tarihinde 10:40 ile 11:40 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 27/07/2023 10:40 ~ 27/07/2023 11:40

Kesim Zamanı:27/07/2023 10:40

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Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi Yeşil Camii Cadde ve civarı arıza nedeniyle 27.07.2023 tarihinde 11:30 ile 14:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 27/07/2023 11:30 ~ 27/07/2023 14:30

Kesim Zamanı:27/07/2023 11:30