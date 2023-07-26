BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Temmuz Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Temmuz su kesintisi saatleri...

27 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesi Akyüz Sokak ve civarı arıza nedeniyle 26.07.2023 tarihinde 16:20 ile 18:20 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 26/07/2023 16:20 ~ 26/07/2023 18:20

Kesim Zamanı:26/07/2023 16:20

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Basköy Mahallesi ve civarinda 26.07.2023 tarihinde, 09:00 - 19:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 26/07/2023 09:00 ~ 26/07/2023 19:00

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Yıldırım İlçesi 75.YIL Mahallesi Doğa Sk. ve civarında arıza nedeniyle 26/07/2023 tarihinde 16:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 26/07/2023 16:00 ~ 26/07/2023 18:00

Kesim Zamanı:26/07/2023 16:00