BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Temmuz Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Temmuz su kesintisi saatleri...

20 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Buski Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılacak Çalışmalar Kapsamında, OSMANGAZİ İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi (Hastane Caddesi , Akçaköy Caddesi , Yıldız Sokak , Civit Sokak , Taşkaya Sokak) ve Civarında 19/07/2023 Tarihinde, 09:00 - 20:00 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ Yapılacaktır. Tedbirli Olunması Rica Olunur.

Plan.Tar: 19/07/2023 09:00 ~ 19/07/2023 20:00

Kesim Zamanı:19/07/2023 09:00

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Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Taşköprü Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 19.07.2023 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 19/07/2023 10:00 ~ 19/07/2023 13:00

Kesim Zamanı:19/07/2023 10:00