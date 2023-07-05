BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Temmuz Bursa su kesintisi listesi!
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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Temmuz su kesintisi saatleri...
6 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ
Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Vakif Mahallesi tamamında 05.07.2023 - 20.07.2023 tarihleri arasinda, 09:00 - 16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.
Plan.Tar: 05/07/2023 09:00 ~ 05/07/2023 16:00
Kesim Zamanı:05/07/2023 09:00
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BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Demirtas Sakarya Mahallesi; Hastane Cadde, 1. Zafer Cadde, Akcaköy Cadde, 1. Ziya Gökalp Cadde, 8. Çardak Sokak, 1. Çivit Cadde ve civarinda 05.07.2023 tarihinde, 10:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.
Plan.Tar: 05/07/2023 10:00 ~ 05/07/2023 18:00
Kesim Zamanı:03/07/2023 10:00