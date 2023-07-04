BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Temmuz su kesintisi saatleri...

5 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Demirtas Sakarya Mahallesi; Hastane Cadde, 1. Zafer Cadde, Akcaköy Cadde, 1. Ziya Gökalp Cadde, 8. Çardak Sokak, 1. Çivit Cadde ve civarinda 05.07.2023 tarihinde, 10:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 05/07/2023 10:00 ~ 05/07/2023 18:00

Kesim Zamanı:03/07/2023 10:00

---

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Şentürk Sokak ve civarında arıza nedeniyle 04.07.2023 tarihinde 14:30 ile 16:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 04/07/2023 14:30 ~ 04/07/2023 16:30

Kesim Zamanı:04/07/2023 14:30

---

Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi Ahızka Cadde ve civarında karayolları çalışması nedeniyle nedeniyle 04/07/2022 tarihinde 18:00 ile 23:59 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 04/07/2023 18:00 ~ 04/07/2023 23:59

Kesim Zamanı:04/07/2023 18:00