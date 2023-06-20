BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Haziran Bursa su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Haziran su kesintisi saatleri...
21 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ
Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1.Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda; Osmangazi Ilcesi Demirtas Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Çevre yolu Caddesi, Orta Cadde ile 32. Cadde arasinda kalan cadde ve sokaklarda 20.06.2023 tarihinde 10.00 - 19:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.
Plan.Tar: 20/06/2023 10:00 ~ 20/06/2023 19:00
Kesim Zamanı:19/06/2023 10:00