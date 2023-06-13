BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Haziran Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Haziran su kesintisi saatleri...

14 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bursa Emek Sehir Hastanesi HRS Hatti Insaati Projesi kapsaminda; NILÜFER Ilcesi, Ahmet Yesevi Mahallesi Balat Cad. ile Nilüfer Çayi arasi ve Bey Sokak ile Mudanya Yolu arasinda kalan bölge, MUDANYA İlçesi Bademli Mahallesi alt kesimleri, ile civarinda, 13.06.2023 tarihinde 11.00 - 18.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 13/06/2023 11:00 ~ 13/06/2023 18:00

Kesim Zamanı:13/06/2023 11:00

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Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Pelit Sokak ve civarında arıza nedeniyle 13.06.2023 tarihinde 14:45 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 13/06/2023 14:45 ~ 13/06/2023 19:00

Kesim Zamanı:13/06/2023 14:45

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1.Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda; Nilüfer Ilcesi, Gümüstepe Mahallesi, Harmanlar Caddesi , Düzgün Sokak, Begüm Sokak , Kavaklidere Cadde Lefkose Cadde, Tasküme Sokak ve civarinda 14.06.2023 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 14/06/2023 09:00 ~ 14/06/2023 18:00