BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Haziran su kesintisi saatleri...

12 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bursa Emek Sehir Hastanesi HRS Hatti Insaati Projesi kapsaminda; GEMLIK Ilcesi Kursunlu ve Gencali Mahalleleri ile civarinda, 10.06.2023 tarihinde 00.10 - 23.50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 10/06/2023 00:10 ~ 10/06/2023 23:50

Kesim Zamanı:10/06/2023 00:10

---

Bursa Emek Sehir Hastanesi HRS Hatti Insaati Projesi kapsaminda; NILÜFER Ilcesi, Ahmet Yesevi Mahallesi Balat Cad. ile Nilüfer Çayi arasi ve Bey Sokak ile Mudanya Yolu arasinda kalan bölge, MUDANYA İlçesi Bademli Mahallesi alt kesimleri, ile civarinda, 10.06.2023 tarihinde 00.10 - 23.50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 10/06/2023 00:10 ~ 10/06/2023 23:50

Kesim Zamanı:09/06/2023 00:10

---

Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi Özlem Sokak ve civarında arıza nedeniyle 10.06.2023 tarihinde 16:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 10/06/2023 16:00 ~ 10/06/2023 19:00

Kesim Zamanı:10/06/2023 16:00